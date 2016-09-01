إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر

في رسالة دبلوماسية ورسمية ، هنأت إسبانيا في شخص رئيس حكومتها الدولة المغربية على الانتخابات التي مرت يوم الجمعة الماضي ، 7 أكتوبر 2016 .

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في رسالة دبلوماسية ورسمية ، هنأت إسبانيا في شخص رئيس حكومتها الدولة المغربية على الانتخابات التي مرت يوم الجمعة الماضي ، 7 أكتوبر 2016 .

ماريانو راخوي الذي أكد في مضمون برقيته إلى نظيره المغربي بلغة السياسيين والعلاقات الدولية والمجاملة ، أن العملية الانتخابية التي أجريت تعد "علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس".

الرسالة التي توصل بها رئيس الحكومة المنتهية صلاحيته عبد الإله بن كيران والذي من المنتظر أن يكون من يعهد إليه الملك بإعادة تشكيلها حسب الدستور في حال كان الاختيار وقع على الأمين العام لحزب البجيدي بدل أي شخص آخر ، وكانت الرسالة فرصة لتحية الحكومة والسلطات العمومية المغربية على حسن سير هذه الانتخابات.

من جهة أخرى ، وبنفس اللغة الدبلوماسية قال راخوي : " أنا واثق من أن السنوات القادمة ستشهد تعزيز العلاقات بين المملكتين" ، كما ذكر الجانب المغربي بالعلاقات بين الجانبين والتي تميزت خلال السنوات الخمس الماضية، ب"تعاون ناجح ومسؤول يمكن للبلدين أن يكونا راضيين عليه".