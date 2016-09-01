اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب

في ندوة صحفية عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، صباح هذا اليوم ، الأحد 9 اكتوبر 2016 ، قدم خلالها تقريرا أوليا بخصوص الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، والذي سجل ضمنه العديد من الملاحظات المتعلقة

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في ندوة صحفية عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، صباح هذا اليوم ، الأحد 9 اكتوبر 2016 ، قدم خلالها تقريرا أوليا بخصوص الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، والذي سجل ضمنه العديد من الملاحظات المتعلقة بالسياق العام للإعداد للانتخابات وأجواء يوم الإقتراع، كما وقف على التراجع الطفيف في نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة بتشريعيات 2011.

وأوضح اليزمي أن نسبة المشاركة في اقتراع يوم 7 أكتوبر 2016 "43 بالمائة"، "هي نسبة منخفضة قليلا مقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 "45,5 في المائة"، معتبرا أن هذا الانخفاض في المشاركة الانتخابية للمغاربة "يسائل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والسلطات العمومية التي يجب، في رأي المجلس، أن تعمق التفكير وتضاعف المبادرات من أجل النهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات وذلك طبقا للفصل 11 من الدستور".

وبخصوص الخروقات المسجلة، قال المجلس أن العملية مرت في ظروف عادية .