بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل

لقيت مغربية تدعى لمياء شريقي والبالغة قيد حياتها 28 عاما مصرعها بطريقة مروعة، الخميس الماضي، في مدينة بستويا شمال إيطالي، على يد مهاجر بكستاني أقدم على حرقها باستعمال أسطوانات الغاز خلال تواجدها

"شوف تيفي"



لقيت مغربية تدعى لمياء شريقي والبالغة قيد حياتها 28 عاما مصرعها بطريقة مروعة، الخميس الماضي، في مدينة بستويا شمال إيطالي، على يد مهاجر بكستاني أقدم على حرقها باستعمال أسطوانات الغاز خلال تواجدها داخل منزلها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "لستامبا" الإيطالي أمس السبت.



وحسب الموقع ذاته فإن الشرطة الإيطالية، قامت باعتقال الباكستاني صديق زوج الضحية، الذي دخل في خلاف مع المغربية، بسبب رفض هذه الأخيرة منحه جواز سفره، ليقوم بإضرام النار في منزلها وهي متواجدة بداخله بواسطة اسطوانات الغاز .



وأوضح ذات الموقع بأن الشرطة كانت تعتقد في البداية أن الأمر مجرد حادث عادي بسبب تسرب للغاز، لكن التحقيقات التي باشرتها أكدت تورط الباكستاني في ارتكاب هذه الجريمة في حق المغربية، وذلك بالاعتماد على التسجيلات الخاصة بطلب المساعدة والتي بينت بأن المغربية ربطت الاتصال بالرقم 112 وطلبت المساعدة لإنقاذها من هجوم باكستاني عليها.