سابقة ..قياديو ''البام'' يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟

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كتب القيادي حكيم بنشماس "رئيس مجلس المستشارين الحالي" قبل ساعتين من اليوم ، ليلة السبت 8 اكتوبر 2016 ، على صفحته الرسمية بالفيسبوك مهنئا حزب العدالة والتنمية على فوزه بانتخابات 2016 ، وهو ما يعد حدثا غير مسبوق ، بعد العلاقة المتشنجة التي طبعت مسار الحزبين والحرب الضروس التي خاضها الاثنان ضد بعضهما البعض .
وذهب متابعون ونشطاء أن الأمر سياسي بالضرورة ، فالسياسة لا تعرف العداوة ، وقد يكون هذا الترحيب بفوز العدالة والتنمية ، من أشرس خصومه الذين كانوا يهاجمونه ، بداية لتطبيع العلاقة بين الحزبين وبناء مرحلة جديدة مبنية على التوافق أو التحالف ، فيما قال آخرون : " أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة التحالف ، بقدر ماهو اعتراف ينتظر اعترافا مقابلا من الجانب الإسلامي ومحاولة التهدئة ".
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