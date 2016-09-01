عاجل.. هذا هو عدد القتلى في الانفجار المدوي الذي هز تركيا

كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، أن الانفجار الذي هز مخفرا للشرطة في جنوب شرقي تركيا، اليوم الأحد، تسبب في مقتل 9 عسكريين أتراك وإصابة 11 آخرين.

"شوف تيفي"



كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، أن الانفجار الذي هز مخفرا للشرطة في جنوب شرقي تركيا، اليوم الأحد، تسبب في مقتل 9 عسكريين أتراك وإصابة 11 آخرين.



وأوضحت الوكالة التركية بأن بيانا صادرا عن القوات المسلحة التركية، قال إن عناصر المنظمة الإرهابية "بي كاكا" استهدفوا بسيارة مفخخة مخفر دوراك في قضاء شمدنلي بولاية هكاري.



وأضاف البيان أن 9 عسكريين، قتلوا فيما أصيب 11 آخرون، موضحا بأن حفرة بعمق 6-7 أمتار وطول 10-15 مترًا نجمت عن التفجير.