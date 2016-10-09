مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو قالت جميعة علماء المسلمين عليها

قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن سلع كثيرة مسرطنة، وخطيرة تدخل الأسواق الجزائرية، في الآونة الأخيرة، وذلك حسب ما كشفت عنه قناة النهار الجزائرية.

"شوف تيفي"



قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن سلع كثيرة مسرطنة، وخطيرة تدخل الأسواق الجزائرية، في الآونة الأخيرة، وذلك حسب ما كشفت عنه قناة النهار الجزائرية.

وأوضحت الجمعية على صفحتها بالفايسبوك، اليوم الأحد، أن أخطر هذه السّلع المسرطنة والتي دخلت عن طريق التهريب هي "الدمى الجنسية" ، مشيرة إلى أنّها تسبب العقم والإيدز وتنشر فتنة عظيمة، داعية الشباب خاصة والمواطنين عامة بضرورة اليقظة من هذه المصائب القادمة من أسواق الصين وغيرها، التي تضرب أخلاقهم سواء من فئة الذكور أو الإناث".

وطالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في تدوينتها بضرورة تسليط أشد العقوبات على المتعاملين المتآمرين في إدخال مثل هذا النوع من السلع، مشددة على ضرورة العمل على الإبلاغ عنها ومحاربتها بكل الطرق.

وكما وقع بالمغرب قبل أسابيع، فإن الدمى الجنسية أثارت ضجة واسعة بالجارة الجزائر خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تم الكشف عن معلومات تفيد بدخولها للأراضى الجزائرية بطريقة غير قانونية من الصين.