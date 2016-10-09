عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين

علمت ''شوف تيفي'' بأن مدخل مدينة مريرت، عرف قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب سيارة كان على متنها ستة أشخاص.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مدخل مدينة مريرت، عرف قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب سيارة كان على متنها ستة أشخاص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيارة انقلبت للعديد من المرات في منعرج حاد يعتبر نقطة سوداء، ما تسبب في إصابة ستة ركاب بجروح خطيرة ومن بينهم طفلة.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، مرفوقين بسيارات للإسعاف، قامت بنقل الضحايا في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت إلى المستشفى المحلي.