بالفيديو.. الدمى الجنسية وصلات للجزائر..وها شنو قال عيلها الشيخ الجزائري المثير للجدل شمس الدين

"شوف تيفي"
طالب الشيخ شمس الدين الجزائري المثير للجدل الشباب الجزائري إلى الابتعاد عن الدمية الجنسية، التي صنعت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشيخ شمس الدين خلال برنامجه "انصحوني" الذي تبث فعالياته على قناة النهار الجزائرية، إن هذه الدمى محرمة ومن يقتنيها ملعون.
ودعا شمس الدين وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب إلى التحرك وتحريك مصالح وزارته لضمان عدم دخول مثل هذه الدمى إلى الجزائر.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.