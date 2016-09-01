بالفيديو.. الدمى الجنسية وصلات للجزائر..وها شنو قال عيلها الشيخ الجزائري المثير للجدل شمس الدين

طالب الشيخ شمس الدين الجزائري المثير للجدل الشباب الجزائري إلى الابتعاد عن الدمية الجنسية، التي صنعت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

"شوف تيفي"

طالب الشيخ شمس الدين الجزائري المثير للجدل الشباب الجزائري إلى الابتعاد عن الدمية الجنسية، التي صنعت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال الشيخ شمس الدين خلال برنامجه "انصحوني" الذي تبث فعالياته على قناة النهار الجزائرية، إن هذه الدمى محرمة ومن يقتنيها ملعون.



ودعا شمس الدين وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب إلى التحرك وتحريك مصالح وزارته لضمان عدم دخول مثل هذه الدمى إلى الجزائر.