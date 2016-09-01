 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي | بوليتيك

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر | بوليتيك

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب | بوليتيك

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل

سابقة ..قياديو البام يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟ | بوليتيك

سابقة ..قياديو ''البام'' يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟

عاجل.. هذا هو عدد القتلى في الانفجار المدوي الذي هز تركيا | دولي

عاجل.. هذا هو عدد القتلى في الانفجار المدوي الذي هز تركيا

بالفيديو : هل يمكن أن يصبح العثماني رئيسا للحكومة بدل بن كيران؟ | بوليتيك

بالفيديو : هل يمكن أن يصبح العثماني رئيسا للحكومة بدل بن كيران؟

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو قالت جميعة علماء المسلمين عليها | دولي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو قالت جميعة علماء المسلمين عليها

عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

جندي يسرق دراجة نارية ببني ملال.. وها شنو وقع ليه
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 12:36 جندي يسرق دراجة نارية ببني ملال.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
جندي يسرق دراجة نارية ببني ملال.. وها شنو وقع ليه
تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من اعتقال جندي متلبس بسرقة دراجة نارية.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من اعتقال جندي متلبس بسرقة دراجة نارية.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية، شكت في دراجة نارية من نوع تريبورتور يقودها شخص، ويضع على متنها دراجة نارية، ليتم إيقافه، حيث ادعى بأن الدراجة هي لصديقه ولا يتوفر على أوراقها، لأن مهمته تقتصر فقط على نقلها بطلب من صاحبها.

 وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الأمن حاصروا الموقوف بالأسئلة، ليعترف بأنه جندي بثكنة مدينة خريبكة، وقد قام بسرقة الدراجة النارية لبيعها نتيجة معاناته من ضائقة مالية، ليتم تصفيده ونقله إلى مخفر الشرطة الذي كان يتواجد به بالصدفة صاحب الدراجة النارية المسروقة خلال قيامه بوضع شكاية في الموضوع.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رجال الأمن جندي تريبورتور دراجة نارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين

فضيحة.. مول جافيل اغتصب طفلة تبلغ ثمان سنوات بالقصر الكبير.. وها كيفاش تم التصوير ديالو بالصوت والصورة | حوادث و حقوق

فضيحة.. مول جافيل اغتصب طفلة تبلغ ثمان سنوات بالقصر الكبير.. وها كيفاش تم التصوير ديالو بالصوت والصورة

عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بالصويرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بالصويرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مثال فشي شكل:اضحك مع طرائف المغاربة فترجمة مثال:أش خاصك ألعريان خاتم أمولاي | مثل فشي شكل
منذ 27 ثانية

مثال فشي شكل:اضحك مع طرائف المغاربة فترجمة مثال:''أش خاصك ألعريان خاتم أمولاي''

هضرة الزنقة.. بغيتي تعرف معنىدرتي ليا الترنونوو أجي ضحك شوية مع المغاربة | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة.. بغيتي تعرف معنى''درتي ليا الترنونو''و أجي ضحك شوية مع المغاربة

بالفيديو : الخلفي يعود لسيدي بنور ويشكر الساكنة لاختيارهم وثقتهم | زووم

بالفيديو : الخلفي يعود لسيدي بنور ويشكر الساكنة لاختيارهم وثقتهم

بالفيديو.. أشهر برلماني أوطاطاخسر وهو ناشط الحديد دوبلفي | زووم

بالفيديو.. أشهر برلماني ''أوطاطا''خسر وهو ناشط ''الحديد دوبلفي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي | بوليتيك
منذ 10 دقائق

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر | بوليتيك

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب | بوليتيك

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.