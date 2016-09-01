جندي يسرق دراجة نارية ببني ملال.. وها شنو وقع ليه

تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من اعتقال جندي متلبس بسرقة دراجة نارية.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من اعتقال جندي متلبس بسرقة دراجة نارية.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية، شكت في دراجة نارية من نوع تريبورتور يقودها شخص، ويضع على متنها دراجة نارية، ليتم إيقافه، حيث ادعى بأن الدراجة هي لصديقه ولا يتوفر على أوراقها، لأن مهمته تقتصر فقط على نقلها بطلب من صاحبها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الأمن حاصروا الموقوف بالأسئلة، ليعترف بأنه جندي بثكنة مدينة خريبكة، وقد قام بسرقة الدراجة النارية لبيعها نتيجة معاناته من ضائقة مالية، ليتم تصفيده ونقله إلى مخفر الشرطة الذي كان يتواجد به بالصدفة صاحب الدراجة النارية المسروقة خلال قيامه بوضع شكاية في الموضوع.