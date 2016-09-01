فضيحة.. مول جافيل اغتصب طفلة تبلغ ثمان سنوات بالقصر الكبير.. وها كيفاش تم التصوير ديالو بالصوت والصورة

اهتزت مدينة القصر الكبير، أخيرا، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص متزوح تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفلة تبلغ ثمان سنوات داخل محل تجاري.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة القصر الكبير، أخيرا، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص متزوح تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفلة تبلغ ثمان سنوات داخل محل تجاري.



وحسب مصادر من القصر الكبير فإن هذا الذئب البشري, في عقده الخامس متزوج وأب لثلاثة أطفال، استغل محله التجاري الذي يبيع به مادة "جافيل" والمتواجد بالقرب من منزل الضحية، وقام باستدراجها إليه ثم أقدم على اغتصابها بطريقة وحشية، وهي اللحظات المؤلمة التي قام بتوثيقها أحد الجيران بواسطة هاتفه النقال.



وأضافت المصادر ذاتها بأن والد الضحية، شاهد فيديو اغتصاب فلذة كبده فوضع شكاية لدى المصالح الأمنية، معززة بقرص مدمج بالصوت والصورة يظهر الممارسات الشاذة التي مارسها "مول جافيل" على ابنته.



وأوضحت ذات المصادر بأن المصالح الأمنية قامت باعتقال المعني بالأمر، والذي تم أمس السبت إحالته على الوكيل العام باستئنافية طنجة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.