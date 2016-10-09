ثمانية أحزاب سياسية تحتج على نتائج الإنتخابات التشريعية بالحسيمة

أعلنت ثمان أحزاب سياسية تنظيم وقفة إحتجاجية مساء اليوم الأحد أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة، ضد ما أسموه ''التزوير الذي وقع في الإنتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري بإقليم الحسيمة''.

شوف تيفي

أعلنت ثمان أحزاب سياسية تنظيم وقفة إحتجاجية مساء اليوم الأحد أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة، ضد ما أسموه "التزوير الذي وقع في الإنتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري بإقليم الحسيمة".

وحسب رسالة موجهة لعامل إقليم الحسيمة، تحت موضوع إخبار بتنظيم وقفة إحتجاجية، بعث بها ممثلوا الأحزاب التي ستشارك في الوقفة الإحتجاجية.

وكشفت الرسالة التي تحمل توقيعات وأسماء التنظيمات السياسية محليا، أن الوقفة الإحتجاجية ستشارك فيها أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوسط الإجتماعي وجبهة القوى الديمقراطية.

وعرف إقليم الحسيمة إكتساحا لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث حصل على مقعدين بالإقليم، فيما فاز بثمان مقاعد بجهة طنجة –تطوان- الحسيمة.