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عاجل و بالأرقام : هذه مقاعد اللائحة الوطنية للنساء والشباب لجميع الأحزاب السياسية
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 11:41 عاجل و بالأرقام : هذه مقاعد اللائحة الوطنية للنساء والشباب لجميع الأحزاب السياسية | بوليتيك
عاجل و بالأرقام : هذه مقاعد اللائحة الوطنية للنساء والشباب لجميع الأحزاب السياسية
عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء إجتماعا يوم أمس السبت 8 أكتوبر 2016، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، للقيام بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخاب الخاص بالدائرة

شوف تيفي

عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء إجتماعا يوم أمس السبت 8 أكتوبر 2016، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، للقيام بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية برسم الاقتراع التشريعي الأخير بحضور ممثلي لوائح الترشيح المتنافسة.

وحسب بلاغ لخلية التواصل بوزارة الداخلية، فقد أسفرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية للإحصاء، استنادا إلى المحاضر التي توصلت بها من اللجان الإقليمية للإحصاء بمختلف عمالات وأقاليم و مقاطعات المملكة، على توزيع المقاعد بين لوائح الترشيح المعنية بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين الفائزين.
واحتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى في عدد المقاعد في اللائحة الوطنية، بما مجموعه 27 مقعدا، موزعة بين 9 للشباب و18 للنساء، في حين جاء حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب 21 موزعا بين 7 للشباب و14 للنساء، وحزب الإستقلال ثالثا ب 11 مقعدا موزعة بين 7 للنساء و4 للشباب.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 9 مقاعد مكنته من الحلول في المرتبة الرابعة، موزعة بين 6 مقاعد للنساء و3 للشباب، في حين حل حزب الحركة الشعبية خامسا ب 7 مقاعد موزعة بين 5 للنساء و 2 للشباب، فيما جاء حزب الإتحاد الإشتراكي في المرتبة السادسة ب 6 مقاعد موزعة بين 4 للنساء و2 للشباب.

أما حزب التقدم والإشتراكية فحصل على خمسة مقاعد موزعة بين 3 للنساء و2 للشباب ليحتل الرتبة السابعة ب 5 مقاعد في اللائحة الوطنية، فيما آلت الرتبة الأخيرة في عدد مقاعد اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الدستوري، ب 4 مقاعد موزعة بين 1 للشباب وثلاثة للنساء.

ويظهر الجدول أسفله نتائج اللائحة الوطنية كاملا للشباب والنساء حسب الرتب وعدد المقاعد

 

هذه مقاعد اللائحة الوطنية للنساء والشباب لجميع الأحزاب السياسية

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عاجل و بالأرقام : هذه مقاعد اللائحة الوطنية للنساء والشباب لجميع الأحزاب السياسية

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