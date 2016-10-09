عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بالصويرة

وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة، بمنطقة سيدي ياسين التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أكرض إقليم الصويرة، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح.

"شوف تيفي"



وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة، بمنطقة سيدي ياسين التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أكرض إقليم الصويرة، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح.



وحسب مصادر من مدينة الصويرة فإن هذا الحادث الخطير وقع على إثر انقلاب سيارة من نوع " "كولف وسيارة كبيرة خاصة بنقل الدواجن.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة القروية اكرض، توجهت إلى مكان الحادث مرفوقة بمصالح الدرك الملكي، وذلك لنقل المصابين إلى إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاجات الضرورية.