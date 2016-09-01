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بن عبد الله أول الغاضبين من نتائج الانتخابات.. استحقاقات 7 أكتوبر عرفت تجاوزات و ممارسات مشينة !
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 10:29 بن عبد الله أول الغاضبين من نتائج الانتخابات.. استحقاقات 7 أكتوبر عرفت تجاوزات و ممارسات مشينة ! | بوليتيك
بن عبد الله أول الغاضبين من نتائج الانتخابات.. استحقاقات 7 أكتوبر عرفت تجاوزات و ممارسات مشينة !
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان صادر ''أن النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات

شوف تيفي

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان صادر "أن النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد".

وتابع قائلا : "النتائج لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته".

وحاول تبرير نتيجته الغير المتوقعة ، حين أكد أن انتخابات 7 أكتوبر" شابتها تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتـراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين".

ولمواجهة كل هذا ، شدد الحزب على ضرورة اتخاذ" في شأنها ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون، إذ سيتابع على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب".

ليعلن في ثنايا البلاغ على أن نسبة المشاركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي أكدت أنها بلغت نسبة 43 % ، تعتبر "ضعيفة، تؤكد مرة أخرى أن لا سبيل لحياة سياسية سوية وسليمة غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني".

 

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بن عبد الله أول الغاضبين من نتائج الانتخابات.. استحقاقات 7 أكتوبر عرفت تجاوزات و ممارسات مشينة !

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