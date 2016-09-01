عاجل.. هجوم بسيارة ملغومة يستهدف مركزا للشرطة بتركيا

"شوف تيفي"
قالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن هجوما بسيارة ملغومة استهدف مركزا للشرطة في شمدينلي بجنوب شرق تركيا وهرعت عربات إسعاف إلى المنطقة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ريتيرز.
وتوجد منطقة شمدينلي منطقة جبلية قرب الحدود مع العراق وإيران في إقليم هكاري حيث ينشط أعضاء حزب العمال الكردستاني.
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