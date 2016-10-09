خطير وبالصور.. هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء

علمت شوف تيفي قبل قليل أن حوالي 30 شخصا تترواح أعمارهم ما بين 18 و 30 عاما قاموا بمهاجمة حي التقدم بالحي المحمدي بالدار البيضاء بالعصي والسيوف والحجارة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن حوالي 30 شخصا تترواح أعمارهم ما بين 18 و 30 عاما قاموا بمهاجمة حي التقدم بالحي المحمدي بالدار البيضاء بالعصي والسيوف والحجارة.

وفي التفاصيل وحسب ذات المصادر فإن المعنين بالأمر زرعوا الذعر في قلوب ساكنة الزنقة 10، بسبب الصراخ و تكسيرهم للسيارات وما إلى ذلك من أساليب الرعب كرشقهم نوافذ المنازل بالحجارة .

وحسب ساكنة الحي فإن هؤلاء كانت لهم حسابات شخصية مع بعض أبناء الحي الشيئ الذي دفعهم إلى ارتكابهم لهذا الفعل الهمجي في هذا الوقت المتأخر من الليل.