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خطير وبالصور.. هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 09:32 خطير وبالصور.. هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء
علمت شوف تيفي قبل قليل أن حوالي 30 شخصا تترواح أعمارهم ما بين 18 و 30 عاما قاموا بمهاجمة حي التقدم بالحي المحمدي بالدار البيضاء بالعصي والسيوف والحجارة.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن حوالي 30 شخصا تترواح أعمارهم ما بين 18 و 30 عاما قاموا بمهاجمة حي التقدم بالحي المحمدي بالدار البيضاء بالعصي والسيوف والحجارة.

وفي التفاصيل وحسب ذات المصادر فإن المعنين بالأمر زرعوا الذعر في قلوب ساكنة الزنقة 10، بسبب الصراخ و تكسيرهم للسيارات وما إلى ذلك من أساليب الرعب كرشقهم نوافذ المنازل بالحجارة .

وحسب ساكنة الحي فإن هؤلاء كانت لهم حسابات شخصية مع بعض أبناء الحي الشيئ الذي دفعهم إلى ارتكابهم لهذا الفعل الهمجي في هذا الوقت المتأخر من الليل.

هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء

هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء

هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء

هجوم مسلح مكون من30 شخصا بحي المحمدي البيضاء

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‫شوف تيفي

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حواجث وحقوق حي المحمدي اعتداء شباب

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