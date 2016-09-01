بعد منيب وبادو وغلاب ..الوزاني ودومو أبرز من خسروا مقاعدهم البرلمانية

أفرزت الإنتخابات التشريعة التي اجريت أمس الجمعة ، 7 اكتوبر 2016 ، فشل مجموعة من القياديين في أحزاب سياسية و وزراء سابقين في الظفر بمقعد برلماني ، منهم نبيلة منيب كأمينة عامة لحزب يساري حلم بالتغيير

شوف تيفي

أفرزت الإنتخابات التشريعة التي اجريت أمس الجمعة ، 7 اكتوبر 2016 ، فشل مجموعة من القياديين في أحزاب سياسية و وزراء سابقين في الظفر بمقعد برلماني ، منهم نبيلة منيب كأمينة عامة لحزب يساري حلم بالتغيير "بخط ثالث" ، و التي كانت تقاطع اللعبة جملة وتفصيلا ، وتعتبر وجه الفيدرالية الذي حاول التسويق لملكية برلمانية من داخل النسق السياسي الحالي دون جدوى .، يليها رئيس مجلس النواب السابق و القيادي في حزب الإستقلال “كريم غلاب” الذي لم يسعفه "الحساب" بدائرة “سباتة” بالدار البيضاء تليه القيادية الإستقلالية الأخرى، ووزيرة الصحة السابقة “ياسمينة بادو”، التي خسرت بدائرة أنفا بمدينة الدار البيضاء.

كل هؤلاء تبعهم في فقدان المقاعد ، الأمين العام السابق لحزب العهد و المرشح باسم العدالة و التنمية بالحسيمة “نجيب الوزاني” مني هو الآخر بهزيمة بدائرة الحسيمة بعدما نجح البام هناك .

كما مني القيادي السابق بحزب “الاتحاد الاشتراكي”، “عبد العالي دومو”، بهزيمة ولم يفلح في الوصول لقبة البرلمان من جديد بعد خسارته بدائرة قلعة السراغنة بألوان حزب “التقدم والاشتراكية” الذي سقط سقطةً مدوية في هاته الإنتخابات.