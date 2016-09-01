 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي | بوليتيك

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر | بوليتيك

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب | بوليتيك

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل

سابقة ..قياديو البام يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟ | بوليتيك

سابقة ..قياديو ''البام'' يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟

عاجل.. هذا هو عدد القتلى في الانفجار المدوي الذي هز تركيا | دولي

عاجل.. هذا هو عدد القتلى في الانفجار المدوي الذي هز تركيا

بالفيديو : هل يمكن أن يصبح العثماني رئيسا للحكومة بدل بن كيران؟ | بوليتيك

بالفيديو : هل يمكن أن يصبح العثماني رئيسا للحكومة بدل بن كيران؟

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو قالت جميعة علماء المسلمين عليها | دولي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو قالت جميعة علماء المسلمين عليها

عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية بمريرت..وهذا عدد المصابين

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بعد منيب وبادو وغلاب ..الوزاني ودومو أبرز من خسروا مقاعدهم البرلمانية
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 09:20 بعد منيب وبادو وغلاب ..الوزاني ودومو أبرز من خسروا مقاعدهم البرلمانية | بوليتيك
بعد منيب وبادو وغلاب ..الوزاني ودومو أبرز من خسروا مقاعدهم البرلمانية
أفرزت الإنتخابات التشريعة التي اجريت أمس الجمعة ، 7 اكتوبر 2016 ، فشل مجموعة من القياديين في أحزاب سياسية و وزراء سابقين في الظفر بمقعد برلماني ، منهم نبيلة منيب كأمينة عامة لحزب يساري حلم بالتغيير

شوف تيفي

أفرزت الإنتخابات التشريعة التي اجريت أمس الجمعة ، 7 اكتوبر 2016 ، فشل مجموعة من القياديين في أحزاب سياسية و وزراء سابقين في الظفر بمقعد برلماني ، منهم نبيلة منيب كأمينة عامة لحزب يساري حلم بالتغيير "بخط ثالث" ، و التي كانت تقاطع اللعبة جملة وتفصيلا ، وتعتبر وجه الفيدرالية الذي حاول التسويق لملكية برلمانية من داخل النسق السياسي الحالي دون جدوى .، يليها رئيس مجلس النواب السابق و القيادي في حزب الإستقلال “كريم غلاب” الذي لم يسعفه "الحساب" بدائرة “سباتة” بالدار البيضاء تليه القيادية الإستقلالية الأخرى، ووزيرة الصحة السابقة “ياسمينة بادو”، التي خسرت بدائرة أنفا بمدينة الدار البيضاء.

كل هؤلاء تبعهم في فقدان المقاعد ، الأمين العام السابق لحزب العهد و المرشح باسم العدالة و التنمية بالحسيمة “نجيب الوزاني” مني هو الآخر بهزيمة بدائرة الحسيمة بعدما نجح البام هناك .

كما مني القيادي السابق بحزب “الاتحاد الاشتراكي”، “عبد العالي دومو”، بهزيمة ولم يفلح في الوصول لقبة البرلمان من جديد بعد خسارته بدائرة قلعة السراغنة بألوان حزب “التقدم والاشتراكية” الذي سقط سقطةً مدوية في هاته الإنتخابات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بعد منيب وبادو وغلاب ..الوزاني ودومو أبرز من خسروا مقاعدهم البرلمانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي | بوليتيك

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر | بوليتيك

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب | بوليتيك

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب

سابقة ..قياديو البام يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟ | بوليتيك

سابقة ..قياديو ''البام'' يهادنون البيجيدي ..فهل هو تمهيد لتحالف مقبل ؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مثال فشي شكل:اضحك مع طرائف المغاربة فترجمة مثال:أش خاصك ألعريان خاتم أمولاي | مثل فشي شكل
منذ 54 ثانية

مثال فشي شكل:اضحك مع طرائف المغاربة فترجمة مثال:''أش خاصك ألعريان خاتم أمولاي''

هضرة الزنقة.. بغيتي تعرف معنىدرتي ليا الترنونوو أجي ضحك شوية مع المغاربة | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة.. بغيتي تعرف معنى''درتي ليا الترنونو''و أجي ضحك شوية مع المغاربة

بالفيديو : الخلفي يعود لسيدي بنور ويشكر الساكنة لاختيارهم وثقتهم | زووم

بالفيديو : الخلفي يعود لسيدي بنور ويشكر الساكنة لاختيارهم وثقتهم

بالفيديو.. أشهر برلماني أوطاطاخسر وهو ناشط الحديد دوبلفي | زووم

بالفيديو.. أشهر برلماني ''أوطاطا''خسر وهو ناشط ''الحديد دوبلفي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

العثماني يرد على منيب ويطالبها بالاعتذار من الشعب المغربي

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر | بوليتيك

إسبانيا : راخوي يراسل بنكيران ويهنئ المغرب على انتخابات 7 أكتوبر

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب | بوليتيك

اليزمي : المشاركة الانتخابية للمغاربة ضعيفة مقارنة بسنة 2011 وتسائل الأحزاب

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصورة..باكستاني يضرم النار في مغربية ويقتلها بطريقة مروعة في إيطاليا.. وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.