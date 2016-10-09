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الشرطة الألمانية تعثر على متفجرات بمنزل لاجىء سوري كان يخطط لعمل إرهابي
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 03:07 الشرطة الألمانية تعثر على متفجرات بمنزل لاجىء سوري كان يخطط لعمل إرهابي | دولي
الشرطة الألمانية تعثر على متفجرات بمنزل لاجىء سوري كان يخطط لعمل إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت عن عثورها على متفجرات أثناء عملية تفتيش أجرتها بمنزل سوري يشتبه أنه كان يخطط لشن هجوم انتحاري بألمانيا.

شوف تيفي

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت عن عثورها على متفجرات أثناء عملية تفتيش أجرتها بمنزل سوري يشتبه أنه كان يخطط لشن هجوم انتحاري بألمانيا.

وبهذا الصدد نشرت الشرطة صورة للمشتبه فيه حيث أطلقت بعد ذلك عملية البحث عن المعني بالأمر، وأضافت ذات المصادر أن السوري يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى جابر البكر، كما أنه هو الآخر حج بالبلاد العام الماضي باعتباره لاجئا سوريا.

هذا وألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم يعتقد أنهم على صلة بالشاب السوري.

 

 

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ألمانيا متفجرات سوري

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