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بالصورة.. القرضاوي يهنئ بنكيران وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر
بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 02:31 بالصورة.. القرضاوي يهنئ بنكيران وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر | بوليتيك
بالصورة.. القرضاوي يهنئ بنكيران وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر
هنأ الشيخ يوسف القرضاوي على صفحته الرسمية بالفايسبوك حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران، على تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر2016.

"شوف تيفي"

هنأ الشيخ يوسف القرضاوي على صفحته الرسمية بالفايسبوك حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران، على تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر2016.

وكتب القرضاوي في تدوينته " نهنئ الشعب المغربي الحبيب بنجاح التجربة الديمقراطية ونهنئ حزب العدالة والتنمية المغربي وأمينه العام بن كيران بتقدمه في نتائج الانتخابات ونثق في قدرته على تقديم المزيد لأبناء المغرب الحبيب. وندعو الجميع إلى العمل معا من أجل حاضر البلاد ومستقبلها".



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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية بنكيران يوسف القرضاوي

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