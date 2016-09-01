وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل

تمكن في هذه الانتخابات التشريعية، 13 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها من العودة إلى البرلمان حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الجهة المكلفة بالعملية رسميا ، ومعهم العديد من القياديات

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تمكن في هذه الانتخابات التشريعية، 13 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها من العودة إلى البرلمان حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الجهة المكلفة بالعملية رسميا ، ومعهم العديد من القياديات الحزبية .

وعليه ، استطاع كل الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين ترشحوا في هذه الاستحقاقات من الظفر بمقعد نيابي وهم على التوالي رئيس الحكومة والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة بدائرة سلا، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجماعة الحضرية لفاس ادريس الأزمي الإدريسي بدائرة فاس الجنوبية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي عن دائرة اقليم بني ملال.

كما فاز كذلك ، الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف عن دائرة طنجة أصيلة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عن دائرة سيدي بنور اقليم الجديدة، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح عن دائرة القنيطرة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عبد العزيز العماري عن دائرة عين السبع الحي المحمدي.

أما عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاز كل من الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو بدائرة تاونات تيسة، والوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة بدائرة اقليم كلميم.

كما فاز عن حزب الحركة الشعبية وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري عن دائرة صفرو، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع عن دائرة الفقيه بن صالح.

وفاز أيضا بدائرة اقليم خريبكة وزير السياحة لحسن حداد عن حزب الاستقلال بعد تغييره للونه السياسي قادما من حزب الحركة الشعبية.

أما بالنسبة للأمناء العامين للأحزاب فقد عاد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عن دائرة فاس الشمالية وبالنسبة للقياديين فاز رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة تطوان ، وسعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن دائرة المحمدية ، ومحمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية عن دائرة إفران ، والحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة اقليم خريبكة.

كما فاز فؤاد العماري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة طنجة اصيلة .

كل هذه النتائج تبقى رهينة بسيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة التي هي بدورها محكومة بضرورة التحالف والتي تبقى مفتوحة على جميع التكهنات والحسابات أو اللحظة السياسية التي يعيشها البلد .