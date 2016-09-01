 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل | بوليتيك

وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل

تطورات جديدة في قضية الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع طبيبة أخرى داخل المستشفى بوجدة | مجتمع

تطورات جديدة في قضية الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع طبيبة أخرى داخل المستشفى بوجدة

قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت من يديه | بوليتيك

قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت

الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا

شيخ البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان ! | بوليتيك

''شيخ'' البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان !

هذه هي السيناريوهات الخمسة للحكومة المقبلة | بوليتيك

هذه هي السيناريوهات الخمسة للحكومة المقبلة

عكس ماروجت له بعض الأحزاب الوطنية...الملاحظون الأوربيون يقرون بعدم وجود أي مخالفات انتخابية وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عكس ماروجت له بعض الأحزاب الوطنية...الملاحظون الأوربيون يقرون بعدم وجود أي مخالفات انتخابية وهذه

يا ربي السلامة.. معركة دامية بين شابين في البيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. معركة دامية بين شابين في البيضاء..وها شنو وقع

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالانتخابات البرلمانية وتؤكد أنها مرت في أجواء جيدة | بوليتيك

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالانتخابات البرلمانية وتؤكد أنها مرت في أجواء جيدة

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 23:29 وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل | بوليتيك
وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل
تمكن في هذه الانتخابات التشريعية، 13 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها من العودة إلى البرلمان حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الجهة المكلفة بالعملية رسميا ، ومعهم العديد من القياديات

شوف تيفي
تمكن في هذه الانتخابات التشريعية، 13 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها من العودة إلى البرلمان حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الجهة المكلفة بالعملية رسميا ، ومعهم العديد من القياديات الحزبية .
وعليه ، استطاع كل الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين ترشحوا في هذه الاستحقاقات من الظفر بمقعد نيابي وهم على التوالي رئيس الحكومة والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة بدائرة سلا، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجماعة الحضرية لفاس ادريس الأزمي الإدريسي بدائرة فاس الجنوبية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي عن دائرة اقليم بني ملال.
كما فاز كذلك ، الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف عن دائرة طنجة أصيلة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عن دائرة سيدي بنور اقليم الجديدة، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح عن دائرة القنيطرة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عبد العزيز العماري عن دائرة عين السبع الحي المحمدي.
أما عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاز كل من الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو بدائرة تاونات تيسة، والوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة بدائرة اقليم كلميم.
كما فاز عن حزب الحركة الشعبية وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري عن دائرة صفرو، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع عن دائرة الفقيه بن صالح.
وفاز أيضا بدائرة اقليم خريبكة وزير السياحة لحسن حداد عن حزب الاستقلال بعد تغييره للونه السياسي قادما من حزب الحركة الشعبية.
أما بالنسبة للأمناء العامين للأحزاب فقد عاد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عن دائرة فاس الشمالية وبالنسبة للقياديين فاز رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة تطوان ، وسعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن دائرة المحمدية ، ومحمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية عن دائرة إفران ، والحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة اقليم خريبكة.
كما فاز فؤاد العماري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة طنجة اصيلة .
كل هذه النتائج تبقى رهينة بسيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة التي هي بدورها محكومة بضرورة التحالف والتي تبقى مفتوحة على جميع التكهنات والحسابات أو اللحظة السياسية التي يعيشها البلد .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت من يديه | بوليتيك

قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت من يديه

الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا

شيخ البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان ! | بوليتيك

''شيخ'' البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان !

هذه هي السيناريوهات الخمسة للحكومة المقبلة | بوليتيك

هذه هي السيناريوهات الخمسة للحكومة المقبلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تعرف على أجمل حكم في روسيا | زووم
منذ 2 دقائق

تعرف على أجمل حكم في روسيا

مقتل فتاة على يد رجل مسلح بمنشار آلي في العاصمة البيلاروسية | زووم

مقتل فتاة على يد رجل مسلح بمنشار آلي في العاصمة البيلاروسية

أحوال الطقس : 09 أكتوبر 2016 | شوف تيفي | الطقس

أحوال الطقس : 09 أكتوبر 2016 | شوف تيفي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 أكتوبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 أكتوبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل | بوليتيك
منذ 38 دقيقة

وزراء وأمناء أحزاب عادوا للبرلمان في انتظار التحالف الحكومي المقبل

تطورات جديدة في قضية الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع طبيبة أخرى داخل المستشفى بوجدة | مجتمع

تطورات جديدة في قضية الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع طبيبة أخرى داخل المستشفى بوجدة

قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت من يديه | بوليتيك

قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت

الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.