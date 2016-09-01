تطورات جديدة في قضية الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع طبيبة أخرى داخل المستشفى بوجدة

علمت ''شوف تيفي'' أن الزوجة (هند) التي ضبطت زوجها يمارس الجنس مع زميلة له داخل مستشفى في حملة تطوعية بمدينة بوعرفة،التجأ للقضاء و حصل على حكم بإفراغ رفيقة دربه و أطفاله من بيت الزوجية.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الزوجة (هند) التي ضبطت زوجها يمارس الجنس مع زميلة له داخل مستشفى في حملة تطوعية بمدينة بوعرفة،التجأ للقضاء و حصل على حكم بإفراغ رفيقة دربه و أطفاله من بيت الزوجية.



و كشفت الزوجة المتضررة من خيانة زوجها جراح العيون،في تصريح لـ"شوف تيفي" أنها ستكون يوم الاثنين مضطرة لمغادرة بيت الزوجية رفقة أطفالها بعدما حصل زوجها بطرق غير مفهومة حسب قولها،على حكم بإفراغهم بعد عِشْرة دامت 24 سنة.





و كانت قضية جنسية تعود لسنة 2014 بطلها بروفيسور جراح لطب العيون بمستشفى الفارابي بوجدة، ضُبط و هو يمارس الجنس مع زميلته الطبيبة التي كانت آنذاك متزوجة.







