قراءة أولية بين نتائج 2011 و 2016 ..وسيناريوهات التحالف المقبل..ومستقبل حكومة بنكيران المرتقبة قد يفلت من يديه

بين أول انتخابات أجراها المغرب بعد دستور 2011 وخطاب التاسع من مارس ، والتي انتهت بفوز حزب العدالة وتشكيله بعد ذلك الحكومة للمرة الأولى ، في أول سابقة يتزعم حزب له مرجعية إسلامية أغلبية حكومية ، ، وبين

شوف تيفي : حفيظ زرزان

بين أول انتخابات أجراها المغرب بعد دستور 2011 وخطاب التاسع من مارس ، والتي انتهت بفوز حزب العدالة وتشكيله بعد ذلك الحكومة للمرة الأولى ، في أول سابقة يتزعم حزب له مرجعية إسلامية أغلبية حكومية ، ، وبين 7 أكتوبر 2016، موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد ، 5 سنوات كانت مختبرا حقيقيا للشعارات والأصوات ، تجعل المقارنة بين استحقاقين ومعالجة المعلومة فيها الكثير ما يمكن الحديث عنه .

ويمكن القول أن نتائج السابع من أكتوبر تأتي في سياق مختلف لما كانت عليه سنة 2011 ، حيث كان المغرب يمر من ظرفية سياسية دقيقة تتميز بتحولات سياسية كبرى لازالت جارية وترخي بظلالها بين الفينة والأخرى على المشهد السياسي المغربي والعربي بصفة عامة ، وطموح غير خفي للديمقراطية ولترسيخها ورغبة القوى بالبلد بعدم الرجوع للوراء ، وذلك بربط كل المرحلة عندما عبر شباب 20 فبراير عن شعارات تختزل مطالب الشعب المغربي المتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تطلعات لازالت تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي و وأحيانا بالشارع... رغم كل التغييرات الجارية والوعود المقدمة .

ورغم الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية لوزارة الداخلية في موضوع هذه الانتخابات وما صاحبها من اتهامات وبلاغات توضيحة للإدارة في سابقة من نوعها ، اتهامات سابقة للموعد من قبيل القوانين الانتخابية وتقسيم الدوائر المحلية ، او أثناء الحملات الانتخابية أو الخروقات التي شابت عملية التصويت ، وهي انتقادات واسعة من كل الأطياف تعتبر عادية في الزمن الانتخابي.. .

في كل هذا بنكيران أو الحزب بشكل عام ، وفي المحطتين معا ، وبعد الفوز "يطوي" الصفحة وتختفي كل الاتهامات وتبدأ السيناريوهات والاتصالات والتوافقات وتهدأ العاصفة .

العين الفاحصة والمتهممة ترى المخيف في هذه الانتخابات والباعث على القلق والتوجس ، وهو نسبة العزوف العارم الذي عرفه الاقتراع ، وهو ما اعتبره بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "مؤشرا غير مريح في تصريح للعديد من وسائل الإعلام ، وأضاف أن على النخب والأحزاب أن تعود له بشكل دقيق ، وتقف وقفة طويلة لتحليله وتحديد أسبابه ." لأن نسبة المشاركة الرسمية المعلن عنها والمتمثلة في 43 بالمئة لم تكن مريحة وتعد ضعيفة جدا خاصة أنها ارتفعت فجأة في الساعتين الأخيريتين دون سابق إنذار وهي التي وصلت 10 بالمئة عند الزوال .

نسبة من التصويت ضعيفة تشكل قطيعة المواطن مع صناديق الاقتراع ونوعا من الغضب وعدم الثقة في المنتخبين وبرامج الأحزاب ووعودها ، وهو ما يعني مزيدا من البحث عن الثقة في العملية السياسية والانتخابية الحالية بكل شروطها وظروفها وممارساتها وخطابها المتردي الذي شهد به الجميع . وذلك في غياب الإرادة السياسية التي يمكن أن يوفرها الدستور الجديد وكذا القوانين المؤطرة أو صلاحيات البرلمان والحكومة التي لازالت مدار جدل ، خصوصا إذ رأينا القبول بمشاركة فيدرالية اليسار الديمقراطي هذا الاستحقاق مطالبة بالملكية البرلمانية وبإعطاء صلاحيات حقيقية للمؤسسات المنتخبة لتعكس إرادة المواطن وتربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدا عن منطق الوصاية .

في نفس الوقت لا ننسى أن هذا الموعد تميز بحضور إعلامي وازن ودولي و السماح للمراقبين الدوليين بتتبع العملية إلى جانب نظرائهم المغاربة .

وللوقوف أكثر بلغة الأرقام على التغييرات الجديدة، نستقرئ جميعا جدول النتائج بين سنة 2011 و2016 :

وإذا كانت هذه الانتخابات قد كرست تفوق حزب العدالة والتنمية بزيادة ما يزيد عن العشرين مقعدا ، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تضاعفت نتيجته في خمس سنوات بشكل قياسي " 55 مقعد" لم يعرفه أي حزب من قبل ، وهي نتيجة يحاول بها الاستمداد من شرعية انتخابية مطلوبة ، في مشهد انتخابي لطالما عانى فيه كثيرا لاتهامه بولادة قيصرية جعلته محط انتقاد كبير لم ينته لحدود الساعة ، ثم الحركة الشعبية التي أضافت ما يقارب السبع مقاعد . أما حزب الاستقلال فقد حوالي أربعة عشر مقعدا رغم احتلاله المرتبة الثالثة وهي غير سهلة بتاتا ، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع ، ثم الاتحاد الاشتراكي الذي فقد عشر مقاعد أخرى بعدما كانت 39 سنة 2011 ، وتقهقر حزب التقدم والاشتراكية الذي لم تكن نتيجته مرضية وربما فقد جزءا من هويته اليسارية بارتمائه في حضن الإسلاميين والذي أصبح مقعدا خلفيا لحزب البجيدي ولم يربح شيئا من تحالفه معه سوى إن وجد مقاعد وزارية معه وفاء من الإسلاميين بوعدهم له ، حيث ذهبت منه 6 مقاعد والذي ربما كان للغضبة الملكية عليه أثر كبير ، وكذا تراجع الاتحاد الدستوري بأربعة مقاعد مقارنة بنتائج 2011 . المقاطعون سابقا ، والملتحقون تواـ أي فيدرالية اليسار المشكلة من 3 احزاب وهي الطليعة والمؤتمر الاتحادي والاشتراكي الموحد ، فقدوا أربعة مقاعد من انتخابات 2007 " كانت لديهم ستة مقاعد" والآن مقعدان فقط ، وهو ما يعد مؤشرا غير سهل وتراجعا للخطاب اليساري بالساحة بمقابل صعود الإسلاميين تدريجيا ، هذا مع تغيير طفيف في الأحزاب الصغيرة ، جزء منها اختفى بعدما اندمج في تشكيلات حزبية أخرى أو لم يحصل على أي مقعد ، ومنها الذي صعد ، هذا فضلا عن المقاطعة الواسعة التي خاضتها جماعة العدل والإحسان والنهج ، والتي تحدثت في بيان عن نسبة مقاطعة تجاوزت 70 في المئة بحسب من يحق فيهم التصويت وهم 26 مليون ناخب مغربي .

وللتذكير فالذين سيتمكنون من تشكيل فريق برلماني هم :

البجيدي ، البام ، الاستقلال ، الحركة الشعبية ، لأن القاعدة القانونية تقول :" لكي يتمكن الحزب السياسي في المغرب من تشكيل فريق برلماني، ويطرح الأسئلة في المؤسسة التشريعية، عليه أن يتوفر على 20 مقعدا على الأقل."

بالنسبة لعدد الأصوات هناك زيادة نسبية طفيفة غير مريحة رغم أن الأرقام لحد الآن نسبية وغير نهائية .. .

لتبقى السيناريوهات في تشكيل الحكومة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات ، ويبقى التوافق مع الاستقلال أو البام هو العنوان الأبرز في تشكيل الحكومة المقبلة أو بقية الأحزاب دونما أن ننسى الحليف التقدم والاشتراكية الذي لازالت آثار الغضبة الملكية تطغى على كل أخباره والذي رهن مستقبله الانتخابي بالإسلاميين رغم الاختلاف الأيديولوجي .

تشكيل تحالف يعني القبول بالشروط وتقديم التنازلات ، لأن نمط الاقتراع لا يسمح بالحصول على أغلبية مريحة تمكن العدالة والتنمية من تطبيق برنامجه الانتخابي الذي عرضه على المواطنين لوحده .

وهو ما يفتح الباب لما يسمى بقوة التفاوض من أجل الحصول على حقائب وزارية أو بفشل الحزب في تشكيل تحالف ، ويفتح الباب لإعادة الانتخابات وهي واحدة من أسوء السيناريوهات المستبعدة لكنها غير مستحيلة