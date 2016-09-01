الأميرة للا مريم تحضر بتيرانا حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا

بكامل أناقتها التقليدية المغربية،حضرت الأميرة للا مريم، اليوم السبت، حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا وإيليا زهاريا، والذي أقيم في القصر الملكي السابق بالعاصمة تيرانا، بحضور عدد من الضيوف.

شوف تيفي :و م ع

بكامل أناقتها التقليدية المغربية،حضرت الأميرة للا مريم، اليوم السبت، حفل زفاف الأمير ليكا الثاني لألبانيا وإيليا زهاريا، والذي أقيم في القصر الملكي السابق بالعاصمة تيرانا، بحضور عدد من الضيوف.

وحضر حفل الزفاف عشرات من الأسر الحاكمة وغير الحاكمة، وكذا عدد من كبار الشخصيات من بينهم رئيس جمهورية ألبانيا بوجار نيشاني، والوزير الأول إيدي راما وعدد من المسؤولين.

وكان في استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لدى وصولها إلى القصر الأمير شارل مورات.

وبهذه المناسبة، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورا تذكارية مع الزوجين الأميريين، في حفل قام في ختامه الزوجان بالتبادل التقليدي لخواتم الزفاف.

وفي نهاية هذا الحفل، حضرت الأميرة للا مريم مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرف الضيوف.

والأمير ليكا الثاني هو حفيد الملك زوغ الأول لإلبانيا، الذي أجبر على اللجوء خلال الحرب العالمية الثانية. وقد توفي بفرنسا في 1961.

وقد عادت الأسرة الملكية الألبانية إلى تيرانا في يونيو 2002 بعد عريضة أطلقت بمباردة من 76 نائبا من مختلف المشارب الذين طالبوا بعودتها النهائية إلى البلاد، اعترافا بمساهماتها خدمة للوطن والوحدة الوطنية.



