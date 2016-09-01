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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

''شيخ'' البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان !
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 20:21 شيخ البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان ! | بوليتيك
''شيخ'' البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان !
في كل انتخابات مغربية تظهر العجائب والغرائب ، مثل تواضع بعض الزعماء والأمناء العامين ، والمشي في الأسواق لملاقاة المواطنين، والتودد إليهم، واقتسام تناول الأكل العادي معهم وأخذ صور ''سيلفي'' ، طمعا

شوف تيفي

في كل انتخابات مغربية تظهر العجائب والغرائب ، مثل تواضع بعض الزعماء والأمناء العامين ، والمشي في الأسواق لملاقاة المواطنين، والتودد إليهم، واقتسام تناول الأكل العادي معهم وأخذ صور "سيلفي" ، طمعا في كسب أصواتهم يوم الاقتراع .
ولعل من أبرز حوادث هذا الاستحقاق لسنة 2016 ، هو ترشح عبد الواحد الراضي وفوزه مرة أخرى بمقعد جديد بالبرلمان المغربي ، ورغم أن الرجل بلغ من الكبر عتيا وشكل حديث الجميع ومدار سخرية على الفيسبوك إلا ذلك لم يمنعه من التقدم والمحاولة والفوز كذلك .
عبد الواحد الراضي من مواليد سنة 1935 بمدينة سلا، يعتبر أقدم برلماني على الإطلاق في المغرب، عرف عليه منذ مدة أنه لم يدخل في أي نقاش سياسي تحت قبة البرلمان واختفى عن وسائل الإعلام ، ولم يطرح سؤالا شفويا واحدا على الأقل!
كما أنه يمكن وضعه في خانة "العضين" بالنواجذ على الكراسي ، وبالمناصب ، والمكاسب ، فقد استوزر عدة مرات، آخرها منصب وزارة العدل، ومارس الشأن السياسي والحزبي لسنين طويلة، وتحمل مسؤولية الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وترأس مجلس النواب،(الغرفة الأولى للبرلمان)، بل وتربع على كرسي رئاسة اتحاد البرلمان الدولي، وقبل ذلك، كان قد عين أمينا عاما للاتحاد العربي الإفريقي الذي كان يضم المغرب والجماهيرية الليبية .
يذكر أن عبد الواحد الراضي منذ عام 1963، وهو يحظى بمقعده البرلماني نائبا عن مدينة سيدي سليمان، تليه وبدعم منه إبن أخيه ادريس الراضي مقعدا برلمانيا تحت يافطة حزب ''الاتحاد الدستوري''، ومعهما ابن "آل الراضي" ''ياسين الراضي'' وكيلا للائحة ''الإتحاد الدستوري'' ودائما بنفس المنطقة .

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شيخ البرلمان :الراضي منذ 1963 وهو يفوز بمقعد بسيدي سليمان !

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