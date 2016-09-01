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عكس ما روجت له بعض الأحزاب السياسية المغربية التي خاضت غمار الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر أكد إيان ليدل غرانجي كبير المراقبين الأوربيين ورئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة

شوف تيفي:و م ع

عكس ما روجت له بعض الأحزاب السياسية المغربية التي خاضت غمار الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر أكد إيان ليدل غرانجي كبير المراقبين الأوربيين ورئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر اليوم السبت بالرباط أن "أعضاء بعثتي لم يشاهدوا ولم يلاحظوا أي مخالفات" خلال هذه الاستحقاقات مبرزا أنه "كانت هناك تقارير بمخالفات، لكننا لم نلاحظ أي مخالفات".
وقال نفس المصدر في تصريحه "أن العملية الديمقراطية تتطور باستمرار وهو ما شاهدناه خلال تواجدنا بالمغرب وكل شيء صراحة يسير من حسن لأحسن ونحن ملتزمون بتقديم أي دعم في أفق استمرار هذه الصيرورة الإيجابية".
يشار إلى أن مجموعة من الأحزاب كشفت من خلال تصريحاتها أن هناك مجموعة من الاختلالات شابت العملية الانتخابية قبل أن تكذب وزارة الداخلية التي تفاعلت بشكل مستمر مع كل ما ينشر في الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي كل ما راج وقيل عن سير العملية الانتخابية.

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عكس ماروجت له بعض الأحزاب الوطنية...الملاحظون الأوربيون يقرون بعدم وجود أي مخالفات انتخابية وهذه هي التفاصيل

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