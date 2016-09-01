يا ربي السلامة.. معركة دامية بين شابين في البيضاء..وها شنو وقع

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الفرح بمدينة الدار البيضاء، عرف اليوم السبت، معركة دموية بين شابين استخدما خلالها الأسلحة البيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن حي الفرح بمدينة الدار البيضاء، عرف اليوم السبت، معركة دموية بين شابين استخدما خلالها الأسلحة البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشابين دخلا في هذا العراك بسبب تصفية حسابات بينهما، وقد انتهى بإصابة أحدهم بطعنات مميتة تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت وفور وقوع الجريمة، باعتقال الجاني ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.





