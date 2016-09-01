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الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالانتخابات البرلمانية وتؤكد أنها مرت في أجواء جيدة
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 19:23 الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالانتخابات البرلمانية وتؤكد أنها مرت في أجواء جيدة | بوليتيك
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالانتخابات البرلمانية وتؤكد أنها مرت في أجواء جيدة
أشاد رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لان ليدل، بالأجواء التي مرت فيها الانتخابات التشريعية للسابع أكتوبر، مؤكدا، في ندوة صحفية بالرباط أقيمت صباح اليوم السبت، أن الانتخابات التشريعية

شوف تيفي

أشاد رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لان ليدل، بالأجواء التي مرت فيها الانتخابات التشريعية للسابع أكتوبر، مؤكدا، في ندوة صحفية بالرباط أقيمت صباح اليوم السبت، أن الانتخابات التشريعية "تحسنت عن سابقتها الجماعية والجهوية في 2015 من حيث ظروف الشفافية وحياد السلطات العمومية رغم تسجيل بعض الخروقات البسيطة التي لم تؤثر على المسلسل برمته".

إلا أن المسؤول الأوروبي أكد على ضرورة وضع لجنة مركزية للانتخابات "مستقلة عن الأحزاب السياسية تشرف على الانتخابات، ومستقلة كذلك عن الحكومة والسلطة العمومية"، لأن هذه اللجنة، بحسب المتحدث نفسه، ستجعل من المغرب بلدا رائدا في تنظيم الانتخابات في ظروف تمتاز بالحياد والشفافية، داعيا إلى الاقتداء بالأردن التي وضعت في الانتخابات التشريعية الاخيرة لجنة مركزية مستقلة للانتخابات وهو ما ضمن سلامة وحياد وشفافية العملية الانتخابية هناك.

كما أشار "لان ليدل كرانكر" إلى أن وزارة الداخلية وطوال هذا المسلسل الانتخابي "عبرت عن انفتاح كبير وتفاعل مع الملاحظين الدوليين. معتبرا أن بالمغرب "بلد استقرار ورفاهية وأمن".

 

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الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالانتخابات البرلمانية وتؤكد أنها مرت في أجواء جيدة

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