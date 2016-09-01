إستقالة مسؤول بحزب التقدم والإشتراكية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر

علمت ''شوف تيفي'' أن الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية قدم إستقالته من منصبه للأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله مباشرة مع إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية قدم إستقالته من منصبه للأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله مباشرة مع إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية يوم أمس الجمعة.

وحسب تصريح للكاتب الإقليمي المستقيل "عمر بوفيم"، فالخطوة جاءت بعد فشل الحزب محليا ووطنيا في الإنتخابات التشريعية، حيث أرجع سبب إستقالته لعاملين أسايين،أولهما محلي يرجع لمسطرة الترشح والحملة الإنتخابية على صعيد المدينة، بالإضافة إلى فشل الحزب بسيدي إفني الحصول على مقعد برلماني، فيما العامل الثاني إلى النتائج التي حصل عليها الحزب على المستوى الوطني، مصرحا أن الديموقراطية تقضي الإستقالة بعد الفشل،لإفساح المجال أمام أطر أخرى.

وأضاف المسؤول المحلي أنه نبه في إجتماع سابق للكتاب الإقليميين لحزب الكتاب على المستوى الوطني، بكون الحزب لن يحافظ على عدد المقاعد التي حصدها في إنتخابات 2011، وهذا ما حصل بالتمام يضيف ذات المصدر.

وأغضبت النتائج المحصل عليها من طرف حزب التقدم والإشتراكية، أعضاء اللجنة الإدارية للحزب، حيث عبر العديد منهم عن عدم رضاه في تدوينات على حائطهم الفايسبوكي، داعين اللجنة الإدارية إلى الإنعقاد في أقرب الآجال لدارسة الإخفاق.