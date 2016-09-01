فيديو خطير..مشرمل يحمل سلاحا أبيضا ويعتدي على مواطن في طنجة

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل بأن فصوله وقعت بحومة الشوك بمدينة طنجة، والذي يظهر قيام شخص مسلح بالسلاح الأبيض باعتراض سبيل مواطن وسرقة ممتلكاته.
وفور تداول هذا الفيديو تفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتدخل السريع واعتقال هذا اللص، وحماية المواطنين الأبرياء بحومة الشوك.
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