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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

فيديو خطير..مشرمل يحمل سلاحا أبيضا ويعتدي على مواطن في طنجة
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 19:08 فيديو خطير..مشرمل يحمل سلاحا أبيضا ويعتدي على مواطن في طنجة | حوادث و حقوق
فيديو خطير..مشرمل يحمل سلاحا أبيضا ويعتدي على مواطن في طنجة
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل بأن فصوله وقعت بحومة الشوك بمدينة طنجة، والذي يظهر قيام شخص مسلح بالسلاح الأبيض باعتراض سبيل مواطن وسرقة ممتلكاته.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل بأن فصوله وقعت بحومة الشوك بمدينة طنجة، والذي يظهر قيام شخص مسلح بالسلاح الأبيض باعتراض سبيل مواطن وسرقة ممتلكاته.
وفور تداول هذا الفيديو تفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتدخل السريع واعتقال هذا اللص، وحماية المواطنين الأبرياء بحومة الشوك.
المغرب؛ شوف تيفي؛ حومة الشوك؛ مدينة طنجة؛ المصالح الأمنية؛ اللص؛ حماية المواطن؛ الأبرياء

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مشرمل يحمل سلاحا أبيضا ويعتدي على مواطن في طنجة

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