حادثة سير خطيرة تفجع سعيدة شرف وهذه هي التفاصيل

تعرض زوج الفنانة المغربية سعيدة شرف لحادثة سير خطيرة يوم أمس، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية والوقوف على حالته الصحية.

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تعرض زوج الفنانة المغربية سعيدة شرف لحادثة سير خطيرة يوم أمس، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية والوقوف على حالته الصحية.

وقالت سعيدة شرف في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "تعرض زوجي لحادثة سير خطيرة لا يسعني إلا الدعاء الدعاء... الدعاء ..كنطلب من الله العزيز الجليل تشافيه ليا و تخليه لوليداتو عافكم كلشي يدعي معاه".

هذا وطلبت سعيدة من كل أصدقائها الدعاء لزوجها ونحن بدورنا نتمنى له الشفاء العاجل.