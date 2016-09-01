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بن كيران : لا تحالف مع البام وتشكيل الحكومة المقبلة سيكون سهلا
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 17:32 بن كيران : لا تحالف مع البام وتشكيل الحكومة المقبلة سيكون سهلا | بوليتيك
بن كيران : لا تحالف مع البام وتشكيل الحكومة المقبلة سيكون سهلا
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أن خيارات تحالفات حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة مفتوحة على جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يرى أنه لن تكون هناك فرصة للتحالف معه وهو حزب

شوف تيفي 

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أن خيارات تحالفات حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة مفتوحة على جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يرى أنه لن تكون هناك فرصة للتحالف معه وهو حزب الأصالة والمعاصرة.

واستبعد بنكيران في حديث خاص "للجزيرة نت" مواجهة الحزب صعوبات لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "لا وجود لليقين في السياسة ولكنني أعتقد أن الحزب لن يواجه مشكلة لتكوين الحكومة وغالب الظن أن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية".

وبخصوص نسبة المشاركة في التصويت التي بلغت 43% من أصل من يحق لهم المشاركة، اعتبر بنكيران أن النسبة لا بأس بها، مشيرا إلى عدم إمكانية مقارنة هذه النسبة بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2011 التي بلغت 45%، لأن الهيئة الناخبة يومها كانت في حدود 12 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية في حين ارتفع عدد المسجلين مع هذه الانتخابات لقرابة 16 مليون ناخب.

وبخصوص نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات،اعتبر بنكيران أنه لكان من الأفضل لو تجاوزت نسبة المشاركة 50%، مشيرا للحاجة إلى بذل مجهود كبير لتشجيع المواطنين على المشاركة في المستقبل.

 

 

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العدالة الجزيرة التصريح الإنتخابات التحالفات بن كيران شوف تيفي

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