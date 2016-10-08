بالصورة.. يتيم يسخر من القاضي المعزول الهيني بعد الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات السابع من أكتوبر

نشر محمد يتيم القيادي بحزب العدالة والتنمية على حسابه بالفايسبوك، اليوم السبت، تدوينة وصورة سخر من خلالها من القاضي المعزول محمد الهيني لأن هذا الأخير كان قد نشر بصفحته الفايسبوكية تدوينة أكد من

"شوف تيفي"

نشر محمد يتيم القيادي بحزب العدالة والتنمية على حسابه بالفايسبوك، اليوم السبت، تدوينة وصورة سخر من خلالها من القاضي المعزول محمد الهيني لأن هذا الأخير كان قد نشر بصفحته الفايسبوكية تدوينة أكد من خلالها احتفال المغاربة بخسارة البيجيدي في الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر بشرب الحليب والتمر.

وكتب يتيم في تدوينته " يوم مشهود .. للقاضي المعزول السيد الهيني ..احتفظ احد رواد الفايسبوك بهذه التدوينة للمسمى الهيني الذي وعد بسقوط حزب العدالة والتنمية والاحتفال بذلك بترويج التمر والحليب !! أين التمر وأين الحليب نوزعها على أنصار العدالة والتنمية ! سبق أن وعدت بالنزول في حملة مضادة في سلا !! هل سافرت خلال الحملة ؟؟".

وتجدر الإشارة على أن محمد يتيم الذي يعد من بين أبرز القياديين في حزب المصباح تمكن بدوره من ضمان مقعد لحزبه بمدينة الدار البيضاء بعد أن ترشح بدائرة سيدي البرنوصي.