عاجل:فاجعة سباتة كادت أن تتكرر في مدينة سلا

شوف تيفي :و م ع
انهارت واجهة منزل مكون من طابقين بالمدينة العتيقة لسلا اليوم السبت دون أن يخلف ذلك خسائر في الأرواح حسب ما علم لدى السلطات المحلية.
وأفاد المصدر ذاته، أن الانهيار الذي وقع حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بأحد المنازل المتواجدة بالقرب من الخيرية الاسلامية، تسبب في خسائر مادية مهمة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.