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عاجل:فاجعة سباتة كادت أن تتكرر في مدينة سلا
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 16:41 عاجل:فاجعة سباتة كادت أن تتكرر في مدينة سلا | حوادث و حقوق
عاجل:فاجعة سباتة كادت أن تتكرر في مدينة سلا
انهارت واجهة منزل مكون من طابقين بالمدينة العتيقة لسلا اليوم السبت دون أن يخلف ذلك خسائر في الأرواح حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

شوف تيفي :و م ع
انهارت واجهة منزل مكون من طابقين بالمدينة العتيقة لسلا اليوم السبت دون أن يخلف ذلك خسائر في الأرواح حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأفاد المصدر ذاته، أن الانهيار الذي وقع حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بأحد المنازل المتواجدة بالقرب من الخيرية الاسلامية، تسبب في خسائر مادية مهمة.

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