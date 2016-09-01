عاجل.. محاولة اغتيال الفنان محمد رمضان.. وها كيفاش

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لمحاولة قتل، بعد أن تم إطلاق الرصاص عليه من قبل ''بلطجية''، حينما كان يقود سيارته ضواحي العاصمة المصرية القاهرة.

"شوف تيفي"



تعرض الفنان المصري محمد رمضان لمحاولة قتل، بعد أن تم إطلاق الرصاص عليه من قبل "بلطجية"، حينما كان يقود سيارته ضواحي العاصمة المصرية القاهرة.



وحسب وسائل إعلام مصرية اليوم السبت، فإن محمد رمضان لم يصب بأي إصابات، لكن أثار الرصاص متواجدة وظاهرة على زجاج السيارة التي كان يقودها.

وأضافت المصادر ذاتها أن رمضان أكد بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بأنه بخير ولم يتعرض لأذى وسيمارس حياته بشكل عادي و طبيعي.







