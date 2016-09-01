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مثيروبالفيديو..''شوف تيفي'' تكشف حقيقة ضرب بنيكران بقنينة ماء بعد فوزه في الانتخابات التشريعية لـ 2016
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 16:14 مثيروبالفيديو..شوف تيفي تكشف حقيقة ضرب بنيكران بقنينة ماء بعد فوزه في الانتخابات التشريعية لـ 2016 | بوليتيك
مثيروبالفيديو..''شوف تيفي'' تكشف حقيقة ضرب بنيكران بقنينة ماء بعد فوزه في الانتخابات التشريعية لـ 2016
علمت ''شوف تيفي'' أن قنينة الماء التي أصابت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ليلة السبت بمقر الحزب بالرباط، لم تكن سوى قنينة طائشة قام برميها أحد المصورين الصحفيين لإرغام مصورين

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" أن قنينة الماء التي أصابت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ليلة السبت بمقر الحزب بالرباط، لم تكن سوى قنينة طائشة قام برميها أحد المصورين الصحفيين لإرغام مصورين آخرين على الوقوف بشكل منظم لتغطية كلمة بنكيران.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإنه وفور صعود بنكيران للمنصة لإلقاء كلمته بخصوص النتائج الأولى للانتخابات التشريعية، عرف المكان فوضى عارمة تدافع خلالها المصورون لأخذ أماكن أمامية، وهو الأمر الذي أغضب المصور صاحب القنينة الذي قام برميها بقوة لتصيب الرجل الأول في حزب المصباح.



وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو، يُظهر اللحظة التي أصابت بها القنينة عبد الإله بنكيران، حيث تم نشره تحت عنوان بأن أحد الأشخاص الذي يُكن عداءً لحزب العدالة والتنمية والذي لم تعجبه النتائج المسجلة بعد فرز الأصوات هو من قام برميها.

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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية القنينة عبد الإله بنكيران

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