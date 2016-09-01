عاجل : بن كيران يوجه رسالة ''للبيجديين'' وهذا مضمونها

شوف تيفي
مباشرة بعد تصدره للإنتخابات التشريعية، وجه عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية رسالة إلى قياديي الحزب بعدم تقديم أي تصريح حول نتائج الإنتخابات التشريعية.
وصرح مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، وجه لمسؤولي الحزب وعموم مناضليه، إلى أنه هو المخول الوحيد للحديث عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرى اقتراعها يوم 07 أكتوبر".
وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران يلجأ إلى مثل هذه التوجيهات بدعوة مناضليه لزوم الصمت في جميع المحطات سواء الإنتخابية وكذا التنظيمية لضبط المواقف الرسمية لحزب العدالة والتنمية.
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