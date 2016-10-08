عاجل وبالصور.. نايضة في حي الفرح بالبيضاء بعد العثور على جثة شرطي متعفنة

علمت ''شوف تيفي'' أن حي الفرح بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بإخبارية تفيد بخروج رائحة كريهة من منزل شرطي متقاعد.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حي الفرح بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بإخبارية تفيد بخروج رائحة كريهة من منزل شرطي متقاعد.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ساكنة الحي تفاجئوا صباح اليوم السبت بخروج رائحة متعفنة من أحد المنازل، ليتم التأكد بعد ذلك بأن الأمر يتعلق بتعفن جثة شرطي متقاعد يعيش لوحده، ويبلغ قيد حياته 75 عاما.



وحسب المصدر ذاته فإن عناصر الوقاية المدينة، يقومون في هذه اللحظات بمحاولات لإخراج الجثة لنقلها إلى مستودع الأموات لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفاة.