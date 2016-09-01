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بالأرقام : هذه هي الأحزاب الثلاثة التي فقدت نصف مقاعدها البرلمانية مقارنة بإنتخابات 2011
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 14:30 بالأرقام : هذه هي الأحزاب الثلاثة التي فقدت نصف مقاعدها البرلمانية مقارنة بإنتخابات 2011 | بوليتيك
بالأرقام : هذه هي الأحزاب الثلاثة التي فقدت نصف مقاعدها البرلمانية مقارنة بإنتخابات 2011
كشفت النتائج الشبه نهائية و الرسمية، عن فقدان أحزاب سياسية عن نصف مقاعدها البرلمانية تقريبا مقارنة بآخر إنتخابات برلمانية في سنة 2011.

شوف تيفي


كشفت النتائج الشبه نهائية و الرسمية، عن فقدان أحزاب سياسية عن نصف مقاعدها البرلمانية تقريبا مقارنة بآخر إنتخابات برلمانية في سنة 2011.

وأبانت النتائج المحصل عليها فإن حزب الإتحاد الإشتراكي جاء على رأس قائمة الخاسرين متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ثم حزب التقدم والإشتراكية.

وإستنادا على الأرقام فحزب الاتحاد الاشتراكي خاسر 19 مقعدا دفعة واحدة بالمقارنة مع أخر انتخابات تشريعية سنة 2011 التي حصل فيها على 39 مقعدا في حين حصل في الإنتخابات التشريعية الثانية في ظل الدستور الجديد على 20 نائبا برلمانيا بكلتا اللائحتين الوطنية والمحلية.


أما فيما يخص الحزب الثاني الذي تكبد خسارة قاسية هو حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حصل على 52 مقعدا في تشريعيات سنة 2011 في حين أنه حصل في إستحقاقات أمس الجمعة على 37 مقعدا، ليصل عدد النواب الذين خسرهم هو 15 برلماني رغم مشاركته في الحكومة.

هذا، وخلق حزب التقدم والإشتراكية المفاجئة بعد خسارته ل 6 مقاعد كاملة، بالمقارنة مع إنتخابات سنة 2011 التي حصل فيها على 18 مقعدا برلمانيا فيما إستطاع الفوز ب 12 مقعدا، رغم تحالفه مع حزب العدالة والتنمية.


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الإنتخابات الأرقام الخاسرين التشريعية المقارنة 2016 شوف تيفي

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