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حزب العدالة والتنمية يفوز بتسعة من المقاعد ال21 المخصصة لجهة سوس ماسة
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 14:11 حزب العدالة والتنمية يفوز بتسعة من المقاعد ال21 المخصصة لجهة سوس ماسة | بوليتيك
حزب العدالة والتنمية يفوز بتسعة من المقاعد ال21 المخصصة لجهة سوس ماسة
أعلنت ولاية جهة سوس ماسة، اليوم السبت، أن حزب العدالة والتنمية فاز بتسعة مقاعد، من مجموع 21 مقعدا مخصصا لهذه الجهة في مجلس النواب، وذلك وفقا للنتائج المؤقتة لاقتراع يوم 7 أكتوبر.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت ولاية جهة سوس ماسة، اليوم السبت، أن حزب العدالة والتنمية فاز بتسعة مقاعد، من مجموع 21 مقعدا مخصصا لهذه الجهة في مجلس النواب، وذلك وفقا للنتائج المؤقتة لاقتراع يوم 7 أكتوبر.

وأوضحت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، في لقاء مع الصحافة، أن النتائج الجزئية المؤقتة الخاصة بالدوائر الانتخابية لهذه الجهة أفرزت أيضا فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بخمسة مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة بأربعة مقاعد، وحزب الاستقلال بثلاثة مقاعد.

وحسب المصدر نفسه فإن مجموع الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في جهة سوس ماسة، بعد فرز 97ر99 من مكاتب التصويت، بلغت 176 ألف و41 صوتا، وحصل التجمع الوطني للأحرار على 86 ألف و98 صوتا، وحزب الأصالة والمعاصرة على 84 ألف و814 صوتا، فيما حصل حزب الاستقلال على 71 ألف و440 صوتا.

وبلغ مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بجهة سوس ماسة مليون و242 ألف و173 ناخبا، وبلغت نسبة المشاركة في اقتراع يوم أمس على صعيد هذه الجهة 57ر41 في المائة.



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