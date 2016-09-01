هذه هي نتائج الانتخابات التشريعية بتطوان والمضيق الفنيدق

فاز حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية بالمقعدين المخصصين لدائرة المضيق الفنيدق، برسم الانتخابات التشريعية التي جرت فعالياتها أمس الجمعة.

"شوف تيفي"

فاز حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية بالمقعدين المخصصين لدائرة المضيق الفنيدق، برسم الانتخابات التشريعية التي جرت فعالياتها أمس الجمعة.

وحسب عمالة إقليم المضيق الفنيدق، اليوم السبت، فقد تمكن وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية محمد قروق ووكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية علي أمنيول من الفوز بالمقعدين المخصصين للدائرة، اللذين تبارت عليهما 13 لائحة.

أما بالنسبة لمدينة تطوان فقد عادت المقاعد الخمسة المخصصة لدائرة تطوان لكل من أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تمكن وكيل حزب المصباح محمد ادعمار٬ ووكيل لائحة حزب الجرار نور الدين الهروشي٬ ووكيل لائحة حزب الحمامة رشيد الطالبي العلمي ووكيل لائحة حزب الكتاب محمد العربي أحنين ٬ووكيل لائحة حزب الوردة من الفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة ٬ والتي تبارت عليها 12 لائحة.