قاض معزول يفوز بمقعد برلماني عن دائرة تازة

تمكن القاضي السابق محمد أمغار من الفوز بمقعد برلماني بدائرة تازة بإسم حزب الحركة الوطنية الديموقراطية الإجتماعية.

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تمكن القاضي السابق محمد أمغار من الفوز بمقعد برلماني بدائرة تازة بإسم حزب الحركة الوطنية الديموقراطية الإجتماعية.

وجاء فوز القاضي السابق بعد ترشحه وكيلا للائحة الحزب بمدينة تازة، إلى جانب محمد بوداس عن حزب الإستقلال، وعبد الواحد المسعودي عن الأصالة والمعاصرة وجمال المسعودي رئيس بلدية تازة عن حزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز كوسكوس عن الحركة الشعبية.

وسبق للبرلماني الجديد أن شغل مهمة وكيل الملك بمحكمة إفران قبل أن يتم إعفاؤه رفقة رئيس المحكمة الإدارية بمراكش جعفر حسون بفعل قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بعزلهما مع الإحتفاظ بحقهما في التقاعد.