غلاب وياسمينة بادو والجامعي أكبر الخاسرين في الانتخابات التشريعية بالبيضاء.. وهذه هي النتائج الكاملة في كازا

لم يتمكن أبرز مرشحي حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 بمدينة الدارالبيضاء، من الحصول على مقاعد برلمانية نتيجة قوة المنافسة خاصة من مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي حصد 15

"شوف تيفي"



لم يتمكن أبرز مرشحي حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 بمدينة الدارالبيضاء، من الحصول على مقاعد برلمانية نتيجة قوة المنافسة خاصة من مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي حصد 15 مقعدا من أصل 26.

وأفرزت النتائج النهائية بمدينة الدار البيضاء، عن فوز عبد الصمد حيكر وعبد الحق الناجحي عن حزب العدالة والتنمية، وسعيد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الشناوي عن حزب الاشتراكي الموحد بدائرة أنفا.

أما الدائرة الانتخابية الفداء- مرس السلطان، فقد أفرزت عن جواد عرقي والفاطمي رميد عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد التويمي بنجلون عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وبدائرة عين الشق تصدر كل من رشيد القبيل وعبد اللطيف الناصري عن حزب العدالة والتنمية، بينما حل في الرتبة الثالثة عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، أما جهة مولاي رشيد فقد فاز كل من مصطفى الحيا ومحمد معايط تعن حزب المصباح، ومحمد أجبيل عم حزب الأصالة والمعاصرة.

وبالنسبة لدائرة بن مسيك استطاع محمد يتيم وعبد المجيد آيت العديلة عن حزب العدالة والتنمية الفوز بمقعدين، بينما فاز أحمد بريجة عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد المتبقي، وفاز بدائرة عين السبع الحي المحمدي كل من عبد العزيز عماري ونزهة الوافي عن حزب المصباح، وعادل البيطار عن حزب الأصالة والمعاصرة وحسن بن عمار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعدين المتبقين.

وبدائرة ابن مسيك فاز عبد المجيد جوبيح عن حزب العدالة والتنمية ومحمد جودار عن حزب الاتحاد الدستوري وتوفيق كاميل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أما دائرة الحي الحسني فقد فاز بالمقاعد الثلاثة كل من آمنة ماء العينين وأحمد جدار عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد بودراع عن حزب الأصالة والمعاصرة.