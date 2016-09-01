بنكيران في اتجاه الاستغناء عن الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار في تحالفه الحكومي المرتقب

بات من شبه المؤكد أن يستغني عبد الإله بنكيران على كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وأن يلتجئ إلى أحزاب أخرى لتشكيل التحالف الحكومي الجديد.

شوف تيفي: يونس أباعلي

بات من شبه المؤكد أن يستغني عبد الإله بنكيران على كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وأن يلتجئ إلى أحزاب أخرى لتشكيل التحالف الحكومي الجديد.

إذ بحسب عدد من المتتبعين، فإن البوليميك المثير الذي طبع علاقة حزب العدالة والتنمية مع وزراء الحركة الشعبية، من جهة، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحرب التجمع الوطني للأحرار، من جهة أخرى، خلال تحالفهم الحكومي السابق، هي التي قد تدفع بنكيران إلى الاستغناء عنهما أثناء تشكيل الحكومة المرتقبة .

إذ شهدت علاقة بنكيران ومزوار توترا كبيرا في الأنفاس الأخيرة من الولاية الحكومية، كان آخرها استفزاز مزوار لرئيس الحكومة حين طالبه بالتحرك حيال ما بات يعرف بـ"فضيحة خدام الدولة"، في بلاغ قال فيه إن "بنكيران آثر، وبشكل غريب، الركون إلى الصمت"، وذلك في وقت كان يؤكد الأحرار أنهم هم من أنقذوا الحكومة حينما قرروا دخولها وتعويض حزب الاستقلال.

أما المؤشرات التي ق تنهي تحالف البيجيدي والحركة الشعبية، فهي اتهام رفاق امحمد لعنصر لرئيس الحكومة بعدم دعم وزراء "السنبلة" الذين تسببوا في فضائح كثيرة خلال الولاية الحكومية، خصوصا محمد أوزين الذي عاب على بنكيران عدم الدفاع عنه حينما تفجرت فضيحة "الكراطة" التي عصفت به.





