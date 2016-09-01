النتائج النهائية في إقليم الجديدة

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أفرز تنافس 14 لائحة في إقليم الجديدة للفوز بستة مقاعد برلمانية، عن فوز كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.
وكشفت المعطيات الرسمية أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في إقليم الجديدة بلغ حوالي 328.826 ناخبا، فيما بلغ عدد الأشخاص المصوتين 127.655.
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