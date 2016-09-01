عاجل.. بنكيران يفقد مقعدا برلمانيا بسلا..وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' أن حزب العدالة والتنمية فقد مقعدا برلمانيا بدائرة سلا المدينة المريسة كان قد ضمنه في الساعات الأولى من اليوم السبت، خلال الكشف عن النتائج الأولية.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حزب العدالة والتنمية فقد مقعدا برلمانيا بدائرة سلا المدينة المريسة كان قد ضمنه في الساعات الأولى من اليوم السبت، خلال الكشف عن النتائج الأولية.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مرشح حزب العدالة والتنمية عزيز بن براهيم، كان هو الفائز بهذا المقعد بسبب خطأ في الفرز والذي تم تصحيحه، ليفوز بالمقعد نور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار.



وأضاف المصدر ذاته بأن هذا التغيير، جعل حزب المصباح يفوز مقعدين فقط في الدائرة المذكورة لصالح كل من عبد الإله بنكيران ومحمد معتصم، بينما فاز نور الدين الأزرق عن حزب الحمامة ومحمد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعدين المتبقيين.