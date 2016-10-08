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بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 12:22 عاجل : النتائج الرسمية لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والوطنية | بوليتيك
عاجل : النتائج الرسمية لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والوطنية
أعلنت خلية التواصل بوزارة الداخلية، عن إنتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي ليوم 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء

شوف تيفي

أعلنت خلية التواصل بوزارة الداخلية، عن إنتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي ليوم 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وحسب إعلان الخلية، يخبر وزير الداخلية أن المقاعد المحصل عليها برسم الدوائر الإنتخابية المحلية، بحسب الإنتماء السياسي، استنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت، أعطت الريادة لحزب العدالة والتنمية ب 125 مقعدا بعد حصوله على 98 مقعدا في اللوائح الوطنية و27 مقعدا في اللوائح المحلية، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة ب 102 مقعدا موزعة بين 81 مقعدا باللائحة المحلية و 21 مقعدا باللائحة الوطنية، في حين حل حزب الإستقلال بالمرتبة الثالثة ب 46 بعد حصوله على 35 مقعد في اللائحة الوطنية و 11 مقعدا بلائحة الشباب والنساء.
وإستنادا لذات الإعلان فقد حل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بحصوله على 37 مقعدا بعد الفوز ب 28 مقعدا باللائحة الوطنية و9 بلائحة الشباب والنساء، في حين تمكن حزب الحركة الشعبية من جمع 27 مقعدا موزعة بين 20 باللائحة الوطنية و7 بلائحة الشباب والنساء، فيما استطاع حزب الإتحاد الدستوري الحصول على 19 مقعدا موزعة بين 15 باللائحة و4 باللائحة الوطنية.
وأفاد ذات الإعلان حصول حزب الإتحاد الإشتراكي على 20 مقعدا برلمانيا بعد فوزه ب 14 مقعد محلي و6 وطني، في حين تقهقر التقدم والإشتراكية إلى المرتبة السابعة ب 12 مقعدا، بعد فوزه محليا ب 7 مقاعد ووطنيا ب 5، فيما حصل حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية على ثلاث مقاعد، وفيدرالية اليسار وحزب الوحدة والديموقراطية على مقعد واحد وحزب اليسار المغربي على مقعد واحد.
وجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل.
ويظهر الجدول أسفله النتائج الكاملة للأحزاب السياسية في اللوائح الوطنية والمحلية :
هذه هي النتائج الرسمية النهائية لاستحقاقات 7 أكتوبر 2016

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