هذه هي نتائج الانتخابات التشريعية بوادي الذهب

كشفت ولاية الداخلة-وادي الذهب، عن فوز محمد الأمين ديدى عن حزب الحركة الشعبية، وعزوها العراك عن حزب العدالة والتنمية، بالمقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية وادي الذهب، وذلك برسم الانتخابات

"شوف تيفي"+"و م ع"

كشفت ولاية الداخلة-وادي الذهب، عن فوز محمد الأمين ديدى عن حزب الحركة الشعبية، وعزوها العراك عن حزب العدالة والتنمية، بالمقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية وادي الذهب، وذلك برسم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الجمعة.

وحسب ولاية الداخلة-وادي الذهب فإن محمد الأمين ديدى، عن حزب الحركة الشعبية، احتل المرتبة الأولى بحصوله على 6619 صوتا، متبوعا بـ عزوها العراك، عن حزب العدالة والتنمية، ب5979 صوتا، ليتمكنا بذلك من الحصول على المقعدين المخصصين للدائرة المذكورة، بينما جاء في المرتبة الثالثة ماء العينين بوكرين، عن حزب الاستقلال، بحصوله على مجموعة 2674 صوتا، وسليمان الدرهم، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المرتبة الرابعة بحصوله على ما مجموعه 2134، وعمر الشرقاوي، عن حزب التقدم والاشتراكية، في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1028 صوت.