خمسة أحزاب تقتسم المقاعد الخمسة المخصصة لإقليم تازة.. وهذه هي الأسماء الفائزة بمقاعد برلمانية

تمكنت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والحركة الديموقراطية والاجتماعية، من الفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة لإقليم تازة برسم الانتخابات التشريعية للسابع

"شوف تيفي"

تمكنت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والحركة الديموقراطية والاجتماعية، من الفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة لإقليم تازة برسم الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، والتي جرت فعاليتها أمس الجمعة.

وحسب السلطات المحلية فإن هذه المقاعد عادت لكل من المرشحين عبد الواحد المسعودي عن الأصالة والمعاصرة، وجمال المسعودي عن العدالة والتنمية، ومحمد بوادس عن حزب الاستقلال، وعزيز كوسكوس عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد أمغار عن الحركة الديمقراطية والاجتماعية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن نسبة المشاركة، خلال هذه الانتخابات التشريعية، بلغت على مستوى الإقليم 07 .44 في المائة.