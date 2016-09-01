هذه هي الأحزاب الفائزة بالمقاعد الثلاثة بخنيفرة

كشفت عمالة خنيفرة عن النتائج الرسمية لاقتراع 07 أكتوبر 2016، والتي أوضحت تصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متقدما على حزب الحركة الشعبية في المرتبة الثانية، ثم حزب الاستقلال في المرتبة

"شوف تيفي"



كشفت عمالة خنيفرة عن النتائج الرسمية لاقتراع 07 أكتوبر 2016، والتي أوضحت تصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متقدما على حزب الحركة الشعبية في المرتبة الثانية، ثم حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.



وحسب النتائج الرسمية بالمنطقة فقد احتل حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الأولى بحصول وكيله نبيل صبري على ما مجموعه 13484 صوت، وجاء خلفه في المرتبة الثانية حزب الحركة الشعبية بوكيله لحسن أيت إيشو بما مجموعه 12203 صوت، ثم حل ثالثا حزب الاستقلال بوكيله صالح أغبال بما مجموعه 11640 صوت، لتضمن بذلك هذه الأحزاب المقاعد الثلاثة المخصصة في خنيفرة.



