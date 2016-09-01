الاتحاد الدستوري الحزب المفاجأة في انتخابات 7 أكتوبر 2016

استطاع حزب ساجد (الاتحاد الدستوري) من الحصول على 22 مقعدا في النتائج شبه النهائية في استحقاقات 7 أكتوبر متفوقا على حزب الاتحاد الاشتراكي (19 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (10 مقاعد) وحسب المتتبعين تعتبر

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استطاع حزب ساجد (الاتحاد الدستوري) من الحصول على 22 مقعدا في النتائج شبه النهائية في استحقاقات 7 أكتوبر متفوقا على حزب الاتحاد الاشتراكي (19 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (10 مقاعد) وحسب المتتبعين تعتبر نتيجة حزب المعطي بوعبيد التي حصل عليها في هذه الاستحقاقات جد مهمة، حيث سيصبح طرفا أساسيا يراهن عليه بنكيران لعقد تحالف حكومي قوي إلى جانب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بعدما أصبح مؤشر عدم إعادة التحالف مع مزوار ولعنصر شبه مؤكد من طرف البيجيديين وبالتالي سيدخل الدستوريون إلى الحكومة بعد غياب طويل ناهز ربع قرن تقريبا.